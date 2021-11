Petit train de La Rhune: 20 millions d'euros pour sa rénovation

20 millions d'euros pour améliorer la sécurité des usagers et être plus respectueux de l'environnement, c'est l'objectif que s'est fixé le département, en charge de la gestion du petit train de La Rhune. Pour le conseiller départemental Pepela Mirande, "la priorité est de remettre en état l'emblématique voie ferrée à crémaillère construite...en 1924!"

Pendant près d'un siècle, le petit train qui propose des excursions avec des paysages à en couper le souffle a marqué plusieurs générations de touristes et amoureux du Pays Basque. Cette année, la saison aura été bien courte car à cause de la pandémie, elle n'avait pu commencer qu'à la mi mai avec une jauge limitée à 50%. Dès juillet les restrictions avaient été levées et jusqu'à la mi septembre, en tout 270 000 personnes ont pu finalement voyager entre la gare du col de Saint Ignace à Sare et le sommet situé à Bera, en Navarre, à 905 mètres d'altitude.

Des travaux pour préserver un massif très fréquenté

"La voie sera entièrement rénovée et la crémaillère sera bien entendu maintenue car le dénivelé est par endroit de 25%" précise Kemen Daguerre, le directeur adjoint de l'exploitation. "Il y aura même une locomotive hybride électrique-diesel pour continuer à circuler même lorsque des coupures de courant se produisent" ajoute Pepela Mirande. Le coût de ce nouveau véhicule est de trois millions et demi d'euros.

Les travaux du petit train de la Rhune se feront en deux temps: dès à présent, avec une réouverture du site en avril prochain. Les travaux reprendront, ensuite, en septembre 2022 pour terminer avant la saison suivante.