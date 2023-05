L'agriculture intensive cause la disparition de 20 millions d'oiseaux chaque année en Europe, selon une étude

Il y a 800 millions d'oiseaux de moins en Europe par rapport à il y a 40 ans, soit 20 millions de moins chaque année. Pour trouver le responsable de ce déclin spectaculaire, des scientifiques européens ont collaboré ensemble et mis en commun leurs recherches réalisées depuis les années 80. Une étude inédite du CNRS , " la plus vaste et la plus complète " à ce jour sur le sujet, précise l'institut, à travers 28 pays et sur 170 espèces d'oiseaux différentes. D'après les travaux des scientifiques, c'est l'intensification de l'agriculture, la principale cause de leurs disparitions.

"On fait des territoires qui sont de plus en plus hostiles"

Depuis les années 80, la quantité des engrais et des pesticides utilisée dans les champs augmente avec pour conséquences, la destruction massive des insecte et des plantes. Soit le régime alimentaire de beaucoup d'oiseaux. Comme leurs nourritures, ils disparaissent, qu'ils soient rares ou communs. Le moineau par exemple, a vu sa population diminuer de 64% en Europe sur 40 ans. Sa disparition, comme celle des autres espèces n'est pas anodine.

Ce déclin met en péril "l'ensemble des écosystèmes" explique Vincent Devictor, chercheur au CNRS et coordinateur de l'étude. Les oiseaux disséminent les graines, mais ce sont aussi des prédateurs qui régulent les populations d'insectes et de rongeurs. Leur rôle est donc essentiel.

L'agriculture intensive n'est pas seule responsable

Principale cause de ce déclin, l'intensification de l'agriculture n'est pas seule responsable. Le changement climatique accentue les chutes de populations comme celle de la mésange boréale, une espèce amatrice de fraîcheur. Le nombre de représentants de l'espèce a chuté de 40% depuis 40 ans.

La progression de l'urbanisation est aussi l'une des explications. Elle fait des victimes notamment parmi les martinets ou encore les hirondelles.