Le cap des 20 millions de données naturalistes, franchi sur le site faune sauvage AURA

Le 18 juillet 2020, la plate-forme Faune sauvage Auvergne Rhône Alpes enregistrait sa 20 millionième donnée naturaliste ! Elle a été faite à Chabrillan dans la Drôme. Il s'agissait de celle d'un grand nègre des bois, un papillon diurne aux couleurs foncées.

Des bénévoles passionnés

Ces 20 millions d'observations ont été recueillies par des bénévoles -du néophyte au très chevronné- depuis le début du 20e siècle. Au début, c'était sur un grand cahier puis la base a été informatisée et désormais, on peut s'inscrire sur le site et rentrer ses observations. C'est très simple.

Le résultat, c'est une mine d'informations précieuse, gérée par la LPO, la ligue de protection des oiseaux et qui permet d’améliorer les connaissances sur la faune sauvage. L'objectif est de protéger la biodiversité.

Protéger la biodiversité

"On peut voir comment les différentes espèces évoluent." explique Anaëlle Atamaniuk, chargée de mission faune et spécialisée dans les bases de données, à la LPO Isère. "Chaque jour, nous recevons entre 150 et 2000 données qui sont vérifiées. Si un vérificateur a un doute, il rentre en contact avec l'observateur pour lui demander des précisions. Mais on travaille en confiance et on valide la plupart du temps."

80 % des animaux observés sont des oiseaux. "Cela ne veut pas dire qu'ils représentent 80 % de la faune dans notre département. C'est peut-être parce qu'ils sont plus faciles à observer, surtout quand on débute." souligne Anaëlle Atamaniuk.

Un ibis chauve observé en Isère

Alors, grâce à cette base de données, de nouvelles espèces ont-elles pu être découvertes ? "Pas vraiment" répond Anaëlle Atamaniuk. "Mais par exemple, le Pic Mar que l'on croyait disparu de l'Isère a été de nouveau observé. Autre exemple, un ibis chauve, un oiseau incroyable, a été vu à la Verpillère. Et pourtant, c'est une espèce en voie de disparition. Il y a d'ailleurs un programme de réintroduction dans le sud de l'Allemagne. Et bien, il s'est égaré, chez nous, dans sa migration et tous les jours, la LPO reçoit des appels. Et avec Faune Isère, on arrive à _reconstituer le parcours de l'ibis chauve en Isère !_"

Le loup, peu observé

En revanche, certaines espèces apparaissent peu dans les observations des naturalistes bénévoles, comme le loup. "Les gens ont sans doute peur que ces informations soient vues par des anti-loups mais c'est impossible. Comme elles sont sensibles, elles ne sont pas accessibles au grand public." prévient Anaëlle Atamaniuk.

C'est la même chose pour le lagopède, le tétra-lyre, la tourterelle des bois, les données les concernant ne sont accessibles qu'aux gestionnaires ou aux services de l'Etat. Idem pour les places de brame. Pour éviter que les cerfs ne soient dérangés durant leur brame, à l'automne, ces endroits sont répertoriés mais restent secrets. "Sinon, ce serait un vrai défilé de personnes, pas forcément malveillantes, mais qui perturberaient ce moment important pour les cervidés." conclut Anaëlle Atamaniuk.

Si vous voulez devenir observateur, vous pouvez vous inscrire sur le site : faune-isere.org