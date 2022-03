200 jeunes pour le climat dans les rues de Strasbourg

"La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?" Les slogans sont saignants et ornent des morceaux de carton. Les manifestants défilent à un rythme soutenu aux cris de "Et un, et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité".

j'ai fait grimper la moyenne d'âge, tant pis ! Une grand-mère dans le cortège

Dans le cortège, qui a sillonné le centre-ville au départ de la place Kléber, des lycéens, des étudiants, en majorité, mais aussi quelques vétérans comme cette grand-mère venue manifester en accompagnant ses deux petits-enfants, "mes petits poussins" comme elle les appelle. "J'ai fait grimper la moyenne d'âge, tant pis" dit-elle. Lucas, son petit-fils, étudiant en médecine, se désespère: "Les scientifiques tirent l'alarme un peu tous les jours et on s'en fout un petit peu, c'est triste donc on essaie de manifester et de faire entendre notre voix".