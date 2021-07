200 manifestants rassemblés à Cernay contre le projet d'éolienne

Les anti-éoliens ont manifesté leur mécontentement devant un projet de parc éolien à Cernay à l'ouest de Châtellerault ce samedi 10 juillet. Ils étaient environ 200. Parmi eux, il y avait des jeunes, des retraités, des élus de différentes communes de tout le département. Ils dénoncent un manque de concertation de la mairie dans la mise en place de ce projet, un saccage des paysages et des sols, et finalement, une solution non-écologique et non-pérenne pour protéger l'environnement.

On peut se dire qu'à la campagne et dans la ruralité, on ne se mobilise pas. C'est faux, veulent montrer les manifestants anti-éolienne. La dispersion dans la ruralité n'est pas un prétexte pour se faire imposer des éoliennes, estiment-ils. Dans le cortège, il y avait des habitants de Cernay, des habitants des communes alentours, mais aussi de plus loin dans le département. Pour eux, c'est important de manifester du soutien dans ce combat contre les éoliennes. Les arguments contre sont nombreux dans le défilé. "C'est du vent", rigolent entre eux les marcheurs en se rendant devant le mat de mesure d'une des éoliennes. Plus sérieusement, les éoliennes, pour eux, _cassent le paysage_. "On a choisi d'habiter en campagne, et on veut préserver notre campagne", explique Jean-Yves.

L'éolien n'est pas la solution au réchauffement climatique." - Frédéric Gauthey, président de l'association Vent du Lencloitrais.

"L'éolien n'est pas la solution au réchauffement climatique", affirme Frédéric Gauthey, le président de l'association Vent du Lencloitrais. Il se bat contre les éoliennes depuis treize ans. "Nous produisons une électricité qui est décarbonée, nous sommes les moins pollueurs de toute l'Europe", poursuit-il en faisant référence à l'énergie nucléaire. Il prend d'ailleurs l'exemple des Allemands qui, par manque de vent, parfois, rallument leurs centrales thermiques (charbon notamment) ce qui crée des gaz à effet de serre. "L'écologie, c'est aussi le respect de la faune. Quand vous savez que les parcs éoliens détruisent les chauves-souris, pour nous ça ce n'est pas l'écologie", assure Frédéric Gauthey. Pareil pour l'artificialisation des sols pour créer une base solide aux éoliennes qui nécessitent de couler du béton, pour les manifestants, ce n'est pas écologique.

Enfin, ils craignent aussi une baisse de la valeur de leurs maisons. Les anti-éoliennes dénoncent aussi une inégalité géographique avec, pour eux, plus de projet dans l'ancien Poitou-Charentes que dans l'ancienne Aquitaine alors que c'est maintenant une seule région. Pour le cas de Cernay, ils regrettent l'opacité avec laquelle le projet a été mené, sans concertation avec les habitants. Louise sera la voisine la plus proche, et a appris ce projet dans le bulletin municipal. "Je pense que si on avait été mis au courant qu'il y avait un projet éolien sur Cernay, on n'aurait peut-être pas acheté", estime-t-elle. Les manifestants sont prêts à aller jusque devant le Conseil d'État pour faire annuler les projets de parcs éoliens.