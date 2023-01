2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée par Météo-France dans le Vaucluse

Il n'a jamais fait aussi chaud sur l'ensemble d'une année dans le Vaucluse. C'est le constat que fait Météo-France pour cette année 2022. La température annuelle moyenne enregistrée est de 15 degrés. C'est 1.65 degrés de plus que la normale. "C'est considérable. Les années précédentes qui étaient au-dessus des normales étaient en dessous de un degré", détaille Hélène Correa, la responsable du service prévision et climatologie de Météo-France dans le Sud-Est.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas l'été caniculaire que nous avons connu dans le Vaucluse qui tire le mercure vers le haut. C'est au mois d'octobre que Météo-France relève le plus gros écart : trois degrés et demi en moyenne au dessus des normales. Et globalement, à part en janvier et en mars, tous les mois ont été anormalement chauds.

Des nuits tropicales

Ce qui affole aussi les compteurs des prévisionnistes de Météo-France ce sont les nuits tropicales, quand la température ne baisse pas en dessous de 20 degrés la nuit. Il y en a eu une quarantaine cette année dans notre département. C'est une dizaine de plus que le dernier record.

Des sols secs

"Au niveau des précipitations on est sur un cumul annuel qui n'est pas particulièrement sec. Par contre ce qui est exceptionnel c'est que tous les mois jusqu'un octobre ont été déficitaires en pluie. On se rapproche des normales seulement maintenant, en décembre", explique Hélène Corréa.

En fait les pluies sont réparties différemment : avec de longues périodes sèches et des précipitations plus intenses et plus ramassées dans le temps. "Si on continu sur un schéma de réchauffement tel qu'il est aujourd'hui on va vers un allongement de la période sèche et quand il pleut finalement c'est plus au printemps et à l'automne et il pleut beaucoup", ajoute-t-elle.

Cette spécialiste en climatologie pointe aussi du doigt le changement climatique : "Cette année 2022 si elle est exceptionnelle pour nous le sera beaucoup moins si on continue sur un scénario de réchauffement comme on a actuellement. Ça pourra même devenir une année normale dans quelques années si on ne fait rien."