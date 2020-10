21 000 foyers privés d'électricité en Bretagne

En Bretagne, 21 000 foyers sont privés d'électricité au dernier pointage d'Enedis. 11 000 dans le Morbihan, 6 000 en Ille-et-Vilaine lié au premier passage de la tempête Alex. Et 4 000 dans le Finistère lié au deuxième passage de la tempête. Privés d'électricité ? Suivez le guide.

Plus de 1200 salariés et prestataires d’Enedis sont mobilisés ce samedi matin pour réalimenter les 21 000 foyers bretons privés d’électricité. Cela concerne 11 000 foyers dans le Morbihan, 6 000 en Ille-et-Vilaine avec des coupures liées au premier passage de la tempête Alex. Et 4 000 dans le Finistère liés au deuxième passage de la tempête.

Signalez les coupures au 09 726 750 + le chiffre de votre département

Vous pouvez signaler les coupures au 09 726 750 + le chiffre de votre département. Enedis rappelle deux règles : ne pas toucher les fils à terre et en cas d'usage d'un groupe électrogène, le mettre à l'extérieur et penser à couper le disjoncteur.

Le Finistère a été particulièrement touché par le deuxième passage d'Alex

Le Finistère a été particulièrement touché par le deuxième passage d'Alex avec 260 interventions de pompiers entre 15H vendredi et 9H samedi. Vendredi soir, un jeune de 17 ans, en scooter, est décédé à Brest. Il a été déséquilibré par une grosse branche arrachée par le vent.