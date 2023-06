21 transporteurs du Centre-Val de Loire s'engagent à réduire leurs émissions de CO2

Depuis 2009, les transporteurs routiers qui le souhaitent peuvent être aidés dans leur démarche de transition énergétique. C'est la charte "Objectif CO2" mise en place par la Dreal, la direction régionale de l'environnement, l'Ademe, l'agence de la transition écologique et la Région Centre-Val de Loire. Concrètement, ces trois partenaires proposent un diagnostic et un accompagnement pour les entreprises qui ont signé la charte. " On a des chargés de mission qui vont dans les entreprises. Ils établissent avec les patrons ce qui peut être fait en priorité" explique Yann Deraco, directeur adjoint de la Dreal en Centre-Val de Loire.

Des millions de litres de carburant déjà économisés

Depuis 2029 et le lancement de la charte, 79 entreprises sont engagées dans la démarche. " Ca peut paraitre peu. Mais, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un changement de mentalités. Donc, ça va se faire progressivement et on compte beaucoup sur l'effet d'entrainement entre entreprises" rajoute Yann Deraco. Selon la Dreal, le dispositif a déjà permis au niveau régional d'économiser plus de 2 millions de litres de carbutant soit plus de 10.000 tonnes de CO2 en moins.

Un équilibre financier à trouver pour décarboner ?

Cette année, parmi les 21 signataires, on trouve l'entreprise DG Europe Express, à Cercottes. Avec ses 29 conducteurs et 23 véhicules, elle s'est déjà engagée dans une démarche écologique. "On apprend l'éco-conduite à nos chauffeurs, on a remplacé les rétroviseurs par des caméras pour avoir moins de prise au vent, on surveille aussi nos pneus" explique Jean-François Lamprière, un des deux dirigeants. "*Cette charte, ce sera donc une reconnaissance pour nos salariés. *Mais, c'est important aussi pour nos clients de savoir qu'on est dans un système vertueux et on peut sans doute encore faire mieux".

Les 21 signataires de la charte en 2023 devant les locaux de la DREAL à Orléans La Source © Radio France - Patricia Pourrez

La coopérative agricole Axéréal, dont le siège est à Olivet, vient elle de signer la charte pour la 2ème fois. " On a déjà fait beaucoup en renouvellant notre flotte de camions, on a formé nos conducteurs, on a aussi mis en place des systèmes pour moins rouler à vide" explique Bertrand Lamy, directeur du transport chez Axéréal. Ces efforts ont déjà permis à l'entreprise de réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 5%. "Aujourd'hui, on réfléchit à des camions électriques ou plus assurément à l'hydrogène. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que cela nous côute de l'argent. C'est toute la problématique de la décarbonation. On doit trouver l'équilibre".