"Une catastrophe environnementale" : 22.500 mégots de cigarettes ramassés dans les rues de Laval

22.500 mégots ont été ramassés ce samedi matin par une quinzaine de jeunes bénévoles lavallois. Ils ont participé dans les rues du centre-ville, du quartier de la gare, de la préfecture et sur les quais de la Mayenne au "mégothon", une opération nationale de ramassage des mégots de cigarettes, organisée dans 13 villes de France. À Laval, c'est l'association mayennaise Dépollution environnementale d'Armorique qui les a supervisés.

Un mégot pollue 500 litres d'eau

Pour son président, Tanguy Le Gloahec, ce "mégothon" permet avant tout de sensibiliser toute la population sur la pollution des mégots. "C'est vraiment une catastrophe environnementale, le mégot, explique-t-il. C'est 500 litres d'eau pollués à chaque fois qu'un mégot est jeté par terre, qu'il part dans les égouts et après dans les océans. Si c'est dans l'océan, ça peut être les tortues qui les mangent. Donc, l'idée de jeter comme les cow-boys, c'est un temps révolu. Le but, c'est justement de dire aux gens 'arrêtez de jeter, mettez au moins à la poubelle'. C'est le minimum qu'on vous demande et je pense que l'effort peut être fait par tout le monde."