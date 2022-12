22 citronniers plantés à l'entrée de Menton, "on est à fond dans le citron" s'enthousiasment les habitants !

Si je vous dis Menton, vous me dites ? Le citron bien sûr ! La Ville, en coopération avec la société de VinciAutoroutes, Escota, vient de planter 22 citronniers à l'entrée de Menton, en sortie d'autoroute, ce lundi. Un symbole pour appuyer un peu plus cet "emblème de notre ville", assure l'adjointe à la Transition écologique, Elodie Robert. "On ne pourra pas les louper !", s'exclame-t-elle. Les arbres en question ont plus de 50 ans.

ⓘ Publicité

"On est attaché au citron, il ramène du monde dans notre ville"

Il suffit de balader un peu dans la ville pour se rendre compte de la fierté qu'ont les habitants à propos du citron de Menton. Entre la citronneraie située à l'entrée, les panneaux publicitaires pour l'eau citronnée et les innombrables boulangeries qui proposent des pâtisseries à base de citron de Menton, le décor est posé. "On est à fond dans le citron ici !", lâche Josiane, pleine de gaieté. "On est attaché au citron, il ramène du monde dans notre ville. Il fait connaître Menton, le département et même la région dans le monde entier !", ajoute Christian, son mari.

Trois citronniers avaient déjà été plantés sur le rond-point à l'entrée de la ville, en 2016. © Radio France - Yvan Plantey

Marie-Lou est arrivée à Menton depuis deux semaines et elle travaille sur le marché dans un stand de fruits et légumes. "À cause de la sécheresse, les citrons sont plus petits cette année, donc les gens n'achètent que des citrons espagnols. Mais ils râlent beaucoup. Ils ne sont pas contents du tout !", avoue la jeune fille. Car ici, on ne rigole surtout pas avec le citron : "Si vous n'avez jamais gouté à une tarte au citron de Menton, c'est une lacune !", met en garde Eliane.

Des citronniers... d'Espagne

Seul hic à propos des 22 citronniers plantés à l'entrée de la Ville : ils viennent d'Espagne et ne produiront donc pas d'authentiques citrons de Menton ! "Oui c'est un problème mais ce qui compte c'est de montrer l'emblème de notre ville aux touristes et voyageurs qui viennent à Menton", reconnaît l'adjointe, Elodie Robert. L'ancien directeur des parcs et jardins de Menton et actuel directeur de la biodiversité et de l'environnement, Franck Roturier, ajoute : "Ici ça ne peut pas être du citron de menton car on ne peut pas entretenir les végétaux de manière à intégrer ce cahier des charges strict de l'IGP Citron de Menton."

Elodie Robert, adjointe à la Ville de Menton, plante un citronnier... espagnol ! © Radio France - Yvan Plantey

Pour que ce soit des citrons de Menton "il aurait aussi fallu des pieds qui doivent être certifiés mais le problème c'est qu'ils sont tout petits", explique-t-il. Un argument qui tient la route - et c'est le cas de le dire - puisque l'on est à la sortie d'un grand axe où les arbres risquent d'être percutés, endommagés ou même dérobés. Et de rattraper le coup : "C'est quand même une variété 'Eureka' qui est l'une des cinq qui rentrent dans l'IGP Citron de Menton donc on n'est pas incohérent". Sauvés !