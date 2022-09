22 septembre 1992 : 30 ans après les pluies diluviennes et inondations meurtrières en Ardèche

Il y a 30 ans, le 22 septembre 1992 dans la matinée, des pluies diluviennes provoquent une vague de trois mètres sur la rivière Ardèche. Cette crue a tout détruit sur son passage et fait cinq morts. Les dégâts ont été considérables entre Pont-de-Labeaume et Aubenas.

C'est la dernière très grosse crue de l'Ardèche. Dans le secteur d'Aubenas tout le monde s'en souvient. Jean-Paul tenait un magasin à Lalevade-d'Ardèche : ce sont des clients qui le préviennent que l'Ardèche est en train de monter très vite. Sa maison n'est pas très loin de la rivière. Il se rend sur place. "ça faisait un bruit assourdissant. On ne pouvait pas s'entendre. Il fallait crier. On a vu passer des voitures, des caravanes, des mobile-homes emportés par l'Ardèche."

4 personnes emportées par les eaux trouvent la mort

La crue est meurtrière. Un homme tente de sauver ses chevaux à Lalevade. Il est emporté par le courant. Son fils essaie de ramener son père. Il est lui aussi emporté. Deux autres personnes sont emportées dans leur voiture sur la route entre Lalevade et Labégude. Il y aura une cinquième victime indirecte : un homme meurt d'une crise cardiaque dans un camping en aval d'Aubenas.

Patrice était professeure de danse à Pont-d'Aubenas où elle avait son studio. A 11H30, elle va chercher sa fille à l'école. Lorsqu'elle revient, le studio de danse est dévasté. Des voisins tentent de sauver leur voiture à moitié englouties sous les eaux.

J'avais de l'eau jusqu'à la poitrine et je portais ma fille sur les épaules pour tenter de rentrer chez moi. Patrice, une habitante de Pont-d'Aubenas.

Marie-Noëlle Durand a vécu la crue en directe : cette habitante de Pont-d'Auubenas était aussi conseillère municipale : elle a vu l'eau frôler le tablier du pont d'Aubenas. Lors de la grande crue de référence en 1890, l'eau avait submergé le pont, arraché le parapet et une partie du pont s'était effondrée. Mais Marie-Noëlle Durand est inquiète.

Si ça devait se reproduire ce serait pire. Marie-Noëlle Durand, une habitante de Pont-d'Aubenas.

Marie-Noëlle dénonce l'absence d'entretien de la rivière. Des arbres ont poussé dans le lit de l'Ardèche et sur les rives. Un véritable bois. Sa propriété longe les berges du Mercoire, un ruisseau qui se jette dans l'Ardèche à Pont-d'Aubenas. Il lui est interdit de couper ses arbres. "S'ils sont arrachés par une crue, ils viendront former un barrage en amont du pont d'Aubenas et pourrait faire céder les piles du pont" explique Marie-Noëlle Durand.

Jean-Pierre Constant tempère : l'ancien maire d'Aubenas était adjoint aux sports en 1992. Il se souvient très bien de la crue. "Nous n'étions pas très bien préparés dit-il". A Aubenas, "personne ne nous a avertis que l'eau montait très vite en amont. Entre Pont-de-Labaume et Aubenas, l'eau met deux heures à arriver, ça laisse le temps de se préparer. Mais personne ne nous a avertis."

Jean-Pierre Constant estime qu'aujourd'hui les systèmes de prévisions sont beaucoup plus précis et cite la société Predict Services, une filiale de Météo France. De nombreuses communes sont abonnées aux services de cette entreprise qui gère les risques liées entre autres aux inondations. Prédict Services prépare avec chaque commune qui le souhaite un plan de sauvegarde et est capable d'en activer différents niveaux en fonction du danger.