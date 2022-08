Comme en juillet, des pompiers limousins sont mobilisés sur les gigantesques incendies en Gironde

Ils ne seront pas de trop. Vingt-quatre pompiers corréziens sont partis, ce mercredi après-midi, dans le sud-Gironde afin de participer au dispositif de lutte contre les feux de forêts gigantesques qui ont repris la nuit dernière dans le secteur de Landiras et d'Hostens.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Corrèze a également mis à disposition 4 camions tout-terrain, deux véhicules légers tout-terrain, un véhicule de transport du personnel et un camion de matériel incluant un soutien sanitaire. Les soldats du feu vont en effet établir un campement et rester sur place pendant trois jours. Leur mission va durer 3 jours et une possible relève sera mise en place samedi avec d'autres pompiers corréziens si besoin.

Dix pompiers haut-viennois étaient déjà sur place depuis mardi soir, rejoints à la mi-journée ce mercredi par une vingtaine d'hommes supplémentaires issus des centres de secours de la Haute-Vienne. Au total, 1000 soldats du feu venus de toute la France sont mobilisés sur ces incendies.