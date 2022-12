250 marcheurs réunis à Mayenne pour dénoncer le projet de bétonisation de la voie verte

250 marcheurs étaient réunis à Mayenne samedi 3 décembre 2022 à l'appel de l’association des randonneurs du Pays de Mayenne et du Comité départemental de randonnée pour s'opposer à la bétonisation de la voie verte entre Mayenne

et La Chapelle-au-Riboul. Cette bétonisation est l'idée d'un bureau d’études, présentée à Mayenne Communauté.

Les marcheurs sont partis du pôle culturel du Grand Nord pour marcher sur la voie verte direction La Chapelle-au-Riboul. © Radio France - Selma Riche

Jean-Luc, randonneur depuis 25 ans, veut préserver les voies vertes, spécificités mayennaises qui font le charme de notre département. "Nous avons la chance d'avoir beaucoup de voies vertes dans plusieurs directions, de toutes les côtés de Mayenne. Vous pouvez traverser pour la route de Oisseau, vous pouvez continuer jusqu'à Ambrières par la Vélofrancette donc on a vraiment un maillage très intéressant."

Ne pas faire n'importe quoi

Le maillage est justement l'argument présenté par le cabinet pour promouvoir la bétonisation de la voie verte. Pas question, prévient Lucette Braud, présidente de l'association des randonneurs du Pays de Mayenne. "Évidemment, ce n'est qu'un projet, donc nous, notre but, c'est de dire 'attention, on est là, on surveille', on ne veut pas qu'il y soit fait n'importe quoi."