2500 poules pondeuses sauvées de l'abattoir

Armés de cartons ou de cages de transport, ils étaient nombreux ce samedi matin à avoir répondu à l'appel de l'association nantaise "Poule pour tous" pour venir sauver 2500 poules de l'abattoir. En temps normal, les éleveurs envoient leurs poules âgées de plus de 18 mois à l'abattoir pour des raisons sanitaires. De plus, ces volailles sont moins productives passées cette âge.

Un crève cœur pour l'éleveur bio, Christophe Chabot. Il a donc fait appel à l'association "Poule pour tous", qui aide les éleveurs à donner une seconde vie à ces poules dites "réformées". "On offre ainsi des meilleurs conditions de fin de vie pour nos animaux, se réjouit l'éleveur, Elles vont pouvoir finir leur vie dans de grands espaces librement plutôt que dans un abattoir".

500 poules sauvées en une journée

Créée en août 2017, l'association "Poule pour tous", présidée par Thomas Dano, cherche à trouver une sorte de "maison de retraite pour ces jeunes retraités de 18 mois". C'est par hasard que Thomas Dano s'est lancé dans l'aventure. "Un renard avait mangé mes poules. Je voulais en acheter auprès d'un éleveur. Il devait en envoyer à l'abattoir. Alors j'ai essayé d'en sauver le plus possible. _En une seule journée, avec mon frère, nous avions réussi, via différents sites de vente en ligne, à sauver 500 poules destinées à l'abattoir_. Depuis deux ans et demi, nous poursuivons l'aventure."

Des prix abordables

Julien est venu avec son père. L'aspect écologique l'attire tout comme les prix affichés. "C'est une superbe affaire, se félicite le jeune homme, j'économise énormément avec ces ventes". Il repart avec une dizaine de poules pondeuses.

L'occasion de faire une bonne affaire. © Radio France - Thomas Vinclair

"Ces ventes permettent à tout le monde d'être gagnant, explique Thomas Dano, Nous rachetons les poules à l'éleveur en s'alignant avec les prix promis par les abattoirs. Puis nous vendons ces poules qui peuvent encore produire des œufs à un prix d'environ 5 euros pièce. Dans la grande distribution, on en trouve pour deux à trois fois plus cher !" Cette vente doit permettre de dépasser la barre des 35000 poules sauvées depuis la création de l'association.

En plus de ces événements ponctuels, une fois par mois, dans le Limousin, "Poule pour tous" met en place des points de distribution poules réformées dans le Limousin. Retrouvez-les ici.