Des parents d'élèves drômois attaquent l'État en justice pour non-respect de la Cop25

Drôme, France

26 parents d'élèves de la Drôme attaquent le préfet de région en justice. Ils considèrent que le représentant de l'État ne protègent pas comme il le devrait la population des effets du réchauffement climatique. Avec le soutien d'une avocate, ils constituent un dossier basé sur les chiffres du Giec et leurs propres constats. Déficit hydrique, Drôme asséchée, pollution de l'air, pics de chaleur, etc. En mettant ces problèmes sous le nez de la préfecture, ces Drômois espèrent les faire remonter jusqu'au sommet de l'État.

Ces problèmes-là, Hélène Fléchet, la drômoise qui a lancé cette opération les voit au quotidien : "Ceux qui ont un potager dans la Drôme voient que quand il fait 45 à 47°C en été, le potager stagne et au bout de quelques jours, c'est fini. On voit la rivière Drôme disparaître un peu chaque été. D'ici 20 ans il n'y aura sûrement plus d'eau. Il faudra changer le nom du département car ce ne sera plus la Drôme."

Une avocate de Lyon constitue le dossier pour les parents d'élèves drômois. Elle propose à chacun d'entre eux de porter plainte contre la préfecture de région séparément, en leur nom. C'est un peu le même principe que "l'affaire du siècle", cette pétition qui a réuni plus de 2 millions de signatures pour attaquer l'État français en justice. Cette opération, c'est en fait la version drômoise de cette action nationale. "Celles et ceux qui ont signé la pétition de l'affaire du siècle peuvent aussi prendre part à cette action. C'est un moyen d'agir vraiment localement", estime Florence Davrout, l'une des signataires.

Pour le moment, la pétition drômoise réunit près de 38.800 signatures.