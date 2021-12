3 000 arbres plantés dans le massif forestier de Chœurs-Bommiers pour préserver la biodiversité

Ce jeudi, 3 000 arbres ont été plantés dans le massif de Chœurs-Bommiers (Indre), dans le cadre des îlots d'avenir. L'objectif de l'Office national des forêts, qui encadre le projet, est de trouver un moyen de lutter contre le réchauffement climatique et les sécheresses plus fréquentes.

Planter des arbres habitués à des climats plus chauds pour lutter contre la sécheresse et la hausse des températures, c'est l'expérience menée par l'Office national des forêts (ONF) avec ses îlots d'avenir. Ce jeudi, respectivement plus de 1 500 chênes pubescents et chênes verts ont été plantés dans deux parcelles de deux hectares du massif forestier de Chœurs-Bommiers.

Des arbres en mauvaise santé à cause du réchauffement climatique

Ils viennent remplacer d'autres arbres en mauvaise santé, principalement à cause du réchauffement climatique, comme des chênes pédonculés ou sessiles. Des espèces qui ne sont plus adaptées aux températures qui peuvent toucher l'Indre et le Berry en été. "Ces espèces ne trouvent plus l'humidité et l'eau dont elles ont besoin, regrette Jean-Paul Desnoyer, technicien forestier. Donc on essaie de s'adapter et de trouver des essences qui résisteront mieux aux fortes chaleurs".

Jean-Paul Desnoyers, technicien forestier, tend un plant de chêne pubescent. © Radio France - Corentin Debuire

Une fois certains arbres en mauvaise santé abattus, le terrain a été préparé pour recevoir les jeunes plants, élevés depuis un an dans une pépinière de l'Orne. Trois employés de la société Perrin Sylviculture les ont ensuite mis en terre. Vient ensuite le temps de mettre en place des mesures de protection pour éviter qu'ils se fassent manger par des biches, daims ou autre cervidés.

Kevin et ses collègues de Perrin Sylviculture sont capables de planter environ 1 000 arbres chacun en une journée. © Radio France - Corentin Debuire

Les îlots d'avenir sont un test visant à apprendre si ces arbres plutôt méditerranéens peuvent se développer dans le sol du Berry. S'il réussissent à grandir, l'hypothèse est qu'ils devraient être armés pour résister à la hausse des températures, mais la réponse ne sera pas connue avant plusieurs décennies car les chênes sont des arbres qui poussent lentement. Certains de ceux qui ont été décimés avaient d'ailleurs plus de 150 ans.

Un projet qui portera ses fruits dans plusieurs décennies

En 2022, d'autres essences d'arbres seront plantées dans le massif mais aussi dans la forêt de Châteauroux, comme des sequoias, des noisetiers venus de Turquie ou encore des cèdres. D'autres îlots d'avenir commencent à être créés un peu partout en France par l'ONF, notamment dans la forêt de Blet (Cher). Le financement du projet est intégré au plan de relance.