3.200 cigognes dans la vallée du Rhône, nouveau record de passage sur une journée

Les cigognes sont de plus en plus nombreuses à survoler la vallée du Rhône, ici à Sablons le 11 août 2023

La cigogne blanche se porte bien en Europe. Et les comptages le montrent une nouvelle fois. Selon un communiqué de la LPO ce mardi, un nouveau record de passage journalier a été battu en vallée du Rhône. C'était ce dimanche 3 septembre sur le site du barrage de Charmes-sur-Rhône au sud de Valence. 3.198 oiseaux sont passés au-dessus des têtes des observateurs. "C'était plutôt impressionnant" détaille Rémi Métais, chargé de missions à la Ligue de protection des oiseaux. "Cela a commencé vers 10 heures et jusqu'à 19 heures. Des groupes de 100, 200, 300 oiseaux. En plus, ils ne passaient pas très très haut, on a pu bien les admirer".

ⓘ Publicité

12.500 cigognes en un mois

Pour autant, l'ornithologue n'est pas surpris. "La cigogne blanche a eu une forte protection à la fois sur son habitat et à la fois sur l'espèce. On en voit les bienfaits aujourd'hui. Les effectifs devraient continuer d'augmenter ces prochaines années". Le record de passage sur une migration en France qui est de 13.000 cigognes comptabilisées devrait être battu cette année. Déjà 12.500 individus comptabilisés depuis le 5 août sur le site de l'écluse de Sablons en Isère. Et la migration n'est pas encore terminée, elle devrait s'achever mi-septembre.