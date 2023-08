30 000 poissons perdus : des pêcheurs portent plainte après une pollution de la Têt

Des mousses marrons nauséabondes stagnent sur le fleuve de la Têt, dans les montagnes des Pyrénées-Orientales. D'abord visibles en Capcir depuis le 5 août dernier, ces mousses sont désormais visibles dans le pays de Conflent.

Des analyses sont en cours mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Des relevés antérieurs faisaient état d'une concentration importante en matière fécales ces dernières années. Le rejet des eaux usées du camping du Petit Canada, anciennement géré par la mairie de Mont Louis, est mis en cause par les pêcheurs. La fédération de la pêche a porté plainte ce jeudi 17 août.

Pour Marc Ribot, président de l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Font-Romeu, l'AAPPMA, et administrateur de la Fédération de pêche il n'y a aucun doute sur le dysfonctionnement de la station d'épuration du camping du Petit Canada, anciennement géré par la mairie de Mont Louis : "Manifestement, ce sont les rejets de la station d'épuration du camping, qui est totalement obsolète et qui ne fonctionne pas suffisamment."

Le propriétaire du camping du Petit Canada, Max Massot, se défend et évoque des attaques et des propos diffamatoires : "C'est une station qui fonctionne tout à fait normalement. C'est juste que les rejets sont traités, mais pas de qualité suffisante par rapport aux normes d'aujourd'hui. Ce n'est en aucun cas une pollution exceptionnelle."

L'ONF, propriétaire du terrain sur lequel est installé le camping, dément tout rejet d'eaux usées dans la Têt. Elle parle "d'aberration". Le maire de la Llagonne, Jean-Pierre Astruch, lui aussi attend les résultats des analyses et de l'enquête en cours.

Une histoire de pollution qui fait réagir

Le long de la Têt cette histoire de pollution fait beaucoup réagir. D'autant plus que jeudi 17 août, une vidange a été faite. Les eaux stagnantes et mousseuses jusqu'alors retenue par le barrage de la Salite se sont répandues dans la Têt. C'est toujours le cas, il n'y a actuellement plus de retenue d'eau.

Nicolas Crouilles est pisciculteur et a perdu 30 000 poissons en quelques jours dans son élevage à Serdinya : "On a mis trois jours à voir les symptômes, à voir la mortalité, mais on sait très bien que c'est lié à ça. On a des photos qui montrent bien les mêmes mousses que l'on boit sur les bassins en amont. Donc en fait, vu qu'ils ont tout vidangé. Mais on a tout reçu, donc c'est catastrophique."

Nicolas Crouilles évalue déjà la perte à 70 000€. Ce sont 15 tonnes de poissons qu'il ne pourra pas produire l'an prochain. Et il n'est pas le seul impacté. À Bolquère, le maire Henri Baudet a dû prendre des arrêtés interdisant la pêche et la baignade : "Il y avait des effluents pestilentielles. J'ai demandé aux maires de la Llagone de prendre des mesures pour qu'il fasse cesser cette pollution. C'est un tort pour l'environnement parce que franchement, ce n'est pas normal que la station d'épuration continue à déverser dans la terre tous les déchets de la ferme. Personne ne ferme le camping. Chez moi, j'aurais pris un arrêté pour le faire fermer."

Le maire de La Llagone, Jean Pierre Astruch, ne comprend pas la polémique, il rappelle que tout est fait dans les règles, les propriétaires du camping ont jusqu'à 2024 pour rénover la station d'épuration.