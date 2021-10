30.3 degrés à Aïcirits ce mardi, température la plus chaude de France

En France ce mardi, c'est au Pays basque, à Aïcirits qu'il a fait le plus chaud avec 30.3 degrés a enregistré Météo France. Le mercure a atteint également 29.9 degrés à Cambo-les-Bains, plus encore dans l'intérieur des terres il a fait 29.6 degrés à Bidache et sur la côte basque 28.4 à Biarritz. Toutefois, il faut remonter en 2017 et 2018 pour atteindre les records de chaleurs à cette époque de l'année.

A Aïcirits, Météo France avait relevé 31 degrés le 16 Octobre 2017 (un record décadaire enregistré entre le 10 et le 19 octobre).

Eté Indien et coucher de soleil le long des plages d'Anglet © Radio France - DR

Eté indien

La période de temps ensoleillé et radouci a permis aussi ce lundi soir d'observer un coucher de soleil presque "hypnotisant" pour beaucoup. Le ciel s'est embrasé devenu "sang et or" puis s'est teinté de rose, de couleurs bleues et violettes. Un phénomène que l'on doit à la couche atmosphérique terrestre qui agit en fait comme un filtre pour la lumière du soleil et ses molécules vont ensuite diffuser les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Le soleil en se couchant vient refléter la base des nuages avec plus ou moins d'intensité. La pollution de l'air joue aussi un rôle dans ce phénomène, pourtant si beau !