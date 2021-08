30 agriculteurs recherchés en Brenne pour planter des haies et favoriser la biodiversité

Préservation de la biodiversité, conservation des sols, protection du bétail : l'existence des haies végétales dans les parcelles agricoles a de très nombreux atouts. Ces dernières décennies, la tendance a pourtant été vers une destruction de nombreuses haies en Brenne. C'est justement ce que veut empêcher le Parc naturel régional (PNR). Il s'apprête à lancer une expérimentation pour les cinq prochaines années : 30 agriculteurs volontaires sont recherchés pour planter des haies ou conserver et entretenir celles qui existent déjà.

Faire pousser des haies pour préserver la biodiversité

Des aides pouvant aller jusqu'à 12 000 euros par an seront versées aux participants (les agriculteurs qui bénéficient d'aides à l'agriculture biologique et de mesures agro-environnementale et climatique ne sont pas éligibles). Cinq ont déjà manifesté leur intérêt, les autres ont jusqu'au 15 septembre pour prendre contact avec le PNR. "Ils sont intéressés par la démarche, par l'aide proposée et de pouvoir développer la filière bois. Car les arbres et la végétation de la haie pourraient passer dans une broyeuse pour faire des plaquettes et des copeaux. Ça peut être une diversification à l'échelle de l'exploitation", souligne Jean-Félix Billard, technicien en charge du dossier à la Maison du Parc.

Des chênes verts plantés pour faire pousser une haie longue de 600 mètres © Radio France - Jérôme Collin

C'est un service rendu à l'environnement, ça commence à devenir urgent

Un argument économique mais la priorité est évidemment de préserver la biodiversité. "Au pied de la haie, ça reste vert, les animaux sont à l'abri. Pour le petit gibier, ça représente un sacré refuge. Pour les insectes également. Et puis on voit beaucoup de nichées d'oiseaux", observe Jean-Félix Billard. À l'inverse, avec moins de haies, "au niveau des sols, il y a des écoulements d'eau et de boue qui vont pénaliser les agriculteurs avec des inondations", précise le technicien.

L'entretien ne demande pas forcément énormément de travail. Depuis quinze ans, au GAEC de Gommiers, près de la Maison du Parc, Anne n'a pas attendu une incitation financière pour faire pousser des haies. "Entre décembre 2020 et février 2021, nous avons planté une nouvelle haie longue de 600 mètres. Depuis le temps, nous avons vite constaté les bénéfices", explique-t-elle. Les dernières années de sécheresse ont conforté son opinion. "Plus le temps passe, plus ça devient nécessaire. Je suis content que mes animaux aient pu se mettre à l'ombre pendant les deux derniers étés", ajoute-t-elle.