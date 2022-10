30 millions d'euros accordés par l'agence de l'eau

Un plan inédit a été dévoilé par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui s'occupe de la gestion de l'eau sur huit départements dans le Grand Est, dont la Moselle.

ⓘ Publicité

30 millions d'euros vont être investis pour lutter contre la sécheresse.

"Optimiser la ressource"

"On va essayer de consolider les maillons les plus fragiles, il y a des communes, environ 200 sur notre zone d'action, qui ont de manière récurrente des problèmes d'alimentation en eau. Les fuites font partie des problèmes et des bonnes mesures de gestion pour optimiser la ressource" selon le directeur Marc Hoeltzel, directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse.

L'agence souligne que dans certains territoires, des manquements ont été ignorés depuis trop longtemps. Un million et demi d'euros serviront à planter des haies sur les territoires menacés par des coulées de boue. "Pour les industriels, on apportera le même type d'aide que pour les collectivités" ajoute le directeur.

Les agriculteurs mosellans vont aussi être aidés, après un été très tendu, notamment pour nourrir les bêtes avec du fourrage. Il faut donner un signal aux éleveurs, dit l'Agence de l'eau en les accompagnant par exemple pour creuser de petites retenues d'eau, comme c'est déjà le cas dans les Vosges.

À plus long terme, il faudra aussi chercher des cultures plus résilientes, moins gourmandes en eau et leur trouver des débouchés spécifiques, comme le foin produit en Moselle, servi aux animaux du zoo d'Amnéville.