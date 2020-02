300 000 arbres plantés en 2020, le Conseil départemental relance le défi

La Conseil départemental de la Mayenne relance son appel à projet "1 arbre, 1 Mayennais" pour encourager à la plantation et favoriser la biodiversité. Environ 152 000 ont déjà vu le jour sur 300 000 attendus en 2020. Chacun peut s'impliquer à son échelle : particuliers, associations, collectifs ou encore entreprises pour relever le défi. Vous avez jusqu'au 15 mais pour envoyer vos projets de plantation à milieux.lamayenne.fr.

En Mayenne, l'enjeu est de taille. Dans un département pourtant rural, 600 kilomètres de haies bocagères sont pourtant arrachés chaque année depuis les années 90. Jean-Marc Lalloz se bat contre cette situation. Il est à la tête du collectif "Bocage 53". Pour lui, il y a deux grandes causes à cette crise environnementale : _"Le système agricole - et je dis bien, le système et non les agriculteurs," souligne l'activiste, "et les PLUi, les plans locaux d'urbanismes." L'agriculture productiviste détruit les haies bocagères et l'urbanisation bétonne les haies d'après Jean-Marc Lalloz qui estime que les collectivités locales ne prennent pas leurs responsabilités en omettant d'imposer le droit environnemental. 300 000 arbres, une mesure "symbolique"_pour ce révolté qui voudrait plus d'action et de moyens.

Certain ont déjà franchi le pas pour restaurer la biodiversité de la Mayenne. C'est le cas de Christophe Piquet. Il est agriculteur à Azé, près de Château-Gontier-sur-Mayenne et après 30 ans dans l'agriculture productiviste, il est passé aux bio et à l'agro-foresterie. Il a donc restauré les haies bocagères et à incorporé des arbres dans ces champs. Il y a un an, il a donc planté 1 000 arbres dans le cadre de l'opération "1 arbre, 1 Mayennais". "Sans arbres, on ne va pas s'en sortir !" martèle Christophe Piquet. La restauration de cette biodiversité et de la richesse du sol, cet agriculteur ne la verra pas mais c'est "pour les générations à venir, pour mes petit-enfants..."