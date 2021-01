300 familles recherchées dans le Cambrésis pour adopter des poules

Une poule peut picorer jusqu'à 150 kg de déchets de cuisine et de jardin par an, en complément d’une alimentation au grain, avec 2 gallinacés, une famille de 4 personnes réduit donc ses poubelles d'un tiers, sans compter les bons œufs.

Depuis 2017 avec cette opération, 2880 poules ont été distribuées sur le territoire du Siaved à 1440 familles, et plus de 770 tonnes de déchets sont partis dans l'estomac des volatiles et non dans les poubelles.

Un sacré gain, le SIAVED relance donc l'opération cette année pour 300 familles de l'agglomération du Caudrésis-Catésis qui pourront recevoir mi mai un duo de poules régionales, coucou des Flandres, poule d'Hergnies, d'Estaires et de Bourbourg, pour 5 euros.

Vous pouvez remplir votre dossier jusqu'au 2 avril sur le site du SIAVED, pour plus d'informations 09.70.19.21.70.