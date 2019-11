300 jeunes pour le climat dans les rues de Pau ce vendredi matin

Le cortège a arpenté bruyamment le centre ville de Pau. Les manifestant ont fait une pause devant la mairie, le temps d'un claping et d'une minute de silence en hommage aux 7 militaires du 5eRHC morts au Mali

Pau, France

Au moins 300 jeunes ont défilé dans les rues de Pau ce vendredi matin, comme tous les derniers vendredi du mois. Ils ont fait grève des cours et ont manifesté pour la préservation du climat. Un mouvement mondial appelé "Youth for climate" (jeunesse pour le climat). A Pau le défilé bruyant a emprunté le boulevard des Pyrénées et le centre ville avec un arrêt devant la mairie de Pau. Un arrêt bruyant avant une minute de silence pour les sept militaires du 5e RHC morts au Mali. Reportage ci dessous