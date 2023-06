300 manifestants devant la mairie de Gençay pour protester contre les méga-bassines

"Non aux bassines dans le territoire Sud-Vienne !" C'est le mot d'ordre de ce rassemblement devant la mairie de Gençay ce samedi midi où une foule de 300 à 400 personnes a participé. Une mobilisation lancée par un jeune collectif local, Les citoyens du territoire Sud-Vienne, créé il y a quelques mois. C'était un premier rassemblement réussi pour ce collectif indépendant de citoyens concernés par la gestion de l'eau dans le département, pour garantir un accès équitable à tous. L'idée est de créer du débat public pour mobiliser la population.

Claire est l'une des membres de ce collectif : elle pointe le déni de la préfecture qui refuse d'écouter les avis opposés et les études scientifiques contradictoires. "Il y a une étude qui s'appelle HMUC pour "hydrologie, milieux, usages et climat" sur l'état de la ressource en eau sur le territoire et comment l'utiliser", explique-t-elle. "Cette étude révèle que la ressource en eau est largement insuffisante sur le territoire et que, si des bassines sont construites, sur onze bassines, il y en a trois qui pourraient ne pas être remplies et deux difficilement, c'est quand même problématique. On aurait aimé que la préfecture puisse s'appuyer sur cette étude pour prendre les décisions à venir. On a l'impression que c'est un passage en force fait en douce, que c'est un déni de démocratie." Claire appelle donc ses concitoyens à se mobiliser : "On a interpellé les élus de la communauté de communes, les maires du territoire. Une grande majorité des habitants est opposée aux bassines, et est consciente des problèmes de l'eau, et même inquiète ! Mais beaucoup sont fatalistes alors, avec cette manifestation, on veut montrer qu'on est nombreux et qu'on peut peser dans le débat public pour avoir des réponses à nos questions."

La Confédération Paysanne en soutien

François Crouigneau, représentant local de la Confédération Paysanne, était présent, pour soutenir ce nouveau collectif mais surtout pour alerter sur la gestion de l'eau. "L'eau va devenir quelque chose de prioritaire dans les années qui viennent, avec les étés chauds qu'on connaît de façon de plus en plus régulière, on s'expose même à des manques d'eau potable par endroits !", s'alarme-t-il. "Alors on est opposés au projet des méga-bassines, notamment car c'est destiné à irriguer des cultures de maïs intensif, qui n'a rien à voir avec l'agriculture écologique. Le maïs se cultive en été donc nécessite un apport d'eau, alors que d'autres cultures, comme le blé, les céréales à paille ou le colza, se cultivent en hiver et au printemps, et donc elles bénéficient de la pluviométrie naturelle. Le maïs n'est plus une culture adaptée à notre disponibilité en eau sur notre territoire."

Selon lui, citoyens et agriculteurs doivent mener une réflexion "sur la gestion de l'eau sur les dix, quinze, vingt ans qui viennent. Et on a l'impression que les instances dirigeantes raisonnent à très court terme et non pas sur un raisonnement à long terme sur la disponibilité de l'eau."