3000 litres de déchets récoltés à l'occasion de la 3ème édition du World Cleanup Day à Auxerre

Ce samedi se tenait à Auxerre et plus largement en France et dans le monde entier le World Cleanup Day. Le concept est simple : chacun donne de son temps pour ramasser les déchets dans la nature. C'était la 3ème fois que la Jeune Chambre Economique organisait l’événement à Auxerre.

Pour la troisième année consécutive, la Jeune Chambre Economique d'Auxerre a organisé ce samedi la déclinaison locale du World Cleanup Day. Une journée mondiale dédiée à la lutte contre la pollution et notamment contre les déchets dans la nature. L'idée c'est de sensibiliser dans chaque pays à cette problématique, mais aussi de ramasser les déchets autour de chez soi l'espace d'une heure ou plus. A Auxerre cette année 3000 litres de déchets recyclages et ménagers ont été collectés.

Une chasse au trésor ... pas comme les autres

Parmi les ramasseurs de cette 3e édition, Eloi, Côme, Lise et leur maman Pauline. Une fois équipés de gants, de sacs et de pinces ils se sont immédiatement mis à chercher les papiers, les plastiques, les bouteilles ou encore les canettes à proximité. Il n'a pas fallu bien longtemps à Eloi pour trouver de drôle de trésors. " Quelques canettes, des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique et des morceaux de plastique" présente fièrement Eloi . A chaque découverte, le petit garçon amène sa trouvaille à sa maman qui lui explique comment la trier : un sac jaune pour le plastique et le papier recyclable; un sac noir pour ce qui terminera à la poubelle; un cabas pour les bouteilles en verre et enfin un petit pot pour les mégots.

Eloi n'a pas eu à chercher bien loin. A côté de lui dans les buissons se trouvaient des canettes, des bouteilles en verre ou encore des emballages plastiques. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Même si Pauline n'est pas franchement rassurée de voir, parfois, ses enfants toucher des bouteilles ou des mégots, elle reste très fière d'eux " Je pensais venir toute seule ou avec l'un d'entre eux. Finalement, ils ont tous voulu venir. Ils sont déjà à fond, ils voulaient tous venir ramasser des déchets et nettoyer". Mais au vu de la quantité de déchets retrouvés il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser chacun sur cette problématique. D'où l'importance d'une journée de nettoyage mondiale comme celle-ci estime Pauline " Le gens qui passent et qui nous voient faire ça il faut que ça les alerte aussi, qu'ils se disent qu'il y a des déchets cachés dans les buissons et que peut être qui si chacun faisait sa part on en aurait peut-être pas autant" explique-t-elle.

Un village et des stands pour sensibiliser petits et grands sur nos déchets

Faire sa part, c'est à dire apprendre à trier, recycler mais aussi limiter ses déchets c'était également l'objectif d'un village écologique. La grande nouveau de cette 3eme édition du World Clean-Up Day à Auxerre. Sur une vingtaine de stand le visiteur pouvait en savoir plus sur les déchets ou sur la manière des les réutiliser.

Les mégots de cigarette restent le gros point noir du bilan de cette 3ème édition du World Cleanup Day à Auxerre. Ils n'ont pas été comptabilisés mais on en trouve absolument partout au sol. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Par exemple, sur le stand de Collect 89, le visiteur pouvait découvrir la nouvelle vie du marc de café qui peut servir à fabriquer des pellets ou des bûches à combustion pour son poêle. Un peu plus loin Mélanie Boeuf du Syndicat des Déchets de Centre-Yonne donnait quelques conseils pour limiter ses déchets comme par exemple abandonner son pack de bouteilles d'eau pour des gourdes en verre ou en métal ou encore utiliser des sacs en tissus plutôt que des sacs plastiques, même biodégradables, pour faire ses courses. Autre idée réemployer ses vieilles chaussettes ou ses vieux vêtements pour les tisser et en faire des éponges !

A la fin de la journée les déchets ramassés ont été pesés. Le bilan est meilleur que l'an passé puisque la récolte est moins bonne. 1500 litres de déchets ménagers et 1500 litres de déchets recyclables ont été récoltés. Reste que les mégots de cigarette sont encore et toujours trop nombreux. En revanche, seule une centaine de masque a été ramassée.