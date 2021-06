310 participants au départ d'une nouvelle épreuve de vélo Gravel de 300 km entre Arromanches et Angers

Une nouvelle épreuve de vélo Gravel va voir le jour le 25 juin entre Arromanches (Calvados) et Angers (Maine et Loire). 310 participants se lanceront à l’assaut des 300 km de routes et chemins, dans un délai de 20 heures maximum. Une rando en semi autonomie, sans classement ni chronométrage.

Le Gravel est la discipline du vélo qui séduit de plus en plus, une pratique hybride entre le vélo de route et le VTT, alors à l'occasion du salon d'Angers "Nature is Bike", les organisateurs ont décidé de lancer la première "Gravel of Legend". Une épreuve de 300 km entre Arromanches-les-Bains et Angers.

Les participants s'élanceront de la plage de Gold Beach à 6h31 pour rallier Angers le 25 juin. Le défi consistera à parcourir la distance en 20h maximum, avec des porte de temps à respecter aux 4 points de contrôle. Le parcours et la formule sont inédits et s'adresse aux sportifs déjà aguerris. Cette randonnée en Gravel fait déjà le plein de participants et pour cette première les organisateurs ont limité à 310 partants.

20h maximum pour parcourir les 300 km

Les coureurs de cette Gravel of Legend se guideront avec la trace GPX de leur GPS et n'auront pas de fléchage pour se repérer, l'itinéraire est constitué de 30 % de routes et 70 % de sentiers, chemin et vélo-routes.

L'arrivée sera jugée plaine Saint Serge à Angers, et les participants auront traversé auparavant les villes de Domfront, Laval, Château Gontier, et terminé via le chemin de halage de la Mayenne.