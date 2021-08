360 kilos de déchets récoltés au bord de l'étang de Thau à Sète

Une quinzaine de jeunes aux t-shirts bleus sur un voilier centenaire. Les bénévoles de Wings of the Ocean prennent le large à bord de l’Amadeus. Ils se donnent deux mois pour dépolluer les littoraux méditerranéens. Première destination : l’île de Thau à Sète.

Les bénévoles avaient quatre heures pour nettoyer cette fine bande de sable de 150 mètres, au bord de l’étang de Thau. Et sur une si petite distance et en si peu de temps : plus de 360 kilos de déchets ont été récoltés. L'association était aidée par Project Rescue Ocean et les Scouts et Guides de France pour réaliser ce ménage d'envergure.

Parmi les déchets : on trouve une vieille barque abandonnée - 300 kilos -, puis du plastique, des mégots et des emballages divers.

Parfois on retrouve des chaussures et même des préservatifs !

Léopold est un des membres de Wings of the Ocean. Il en fait partie depuis la création de l'association, il y a trois ans. Malgré toutes ces années, il constate avec amertume que les littoraux continuent d'être pollués et que la situation s'améliore difficilement.

La ville de Sète impuissante face à la pollution

Lors du nettoyage, Maryalis Caramel, conseillère municipale déléguée à l’environnement, était présente. Elle était venue soutenir les bénévoles qui sont les mains dans le sable depuis neuf heures du matin. Elle déplore le manque de civisme de certains habitants et affirme ne pas savoir quelle solution prendre pour lutter efficacement contre le fléau.

On nettoie, on nettoie, on renettoie !

Une cagnotte pour larguer les amarres

L'association Wings of the Ocean a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider dans sa mission. Elle demande quinze mille euros. Dix mille ont déjà été récoltés.

Si vous voulez contribuer, rendez-vous sur le site www.wingsoftheocean.com