3° année de sécheresse dans le Nord : de plus en plus de maisons fissurées et des propriétaires en détresse

Avec cette nouvelle sécheresse, au fil des semaines les fissures s’agrandissent et se multiplient. 1200 familles sont réunies dans un réseau régional pour tenter d'obtenir la reconnaissance de catastrophe naturelle pour leurs communes, le seul moyen d'obtenir une indemnisation.