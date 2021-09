Un vélo à smoothies, bûcheronnage sportif, débats : quel programme pour la 3e Foire des Gabarier en Dordogne

Le département de la Dordogne organise ce samedi 25 septembre à Castelnaud-la-Chapelle, de 10 heures à 19 heures, une journée d'animations et de rencontres gratuites autour de l'environnement. Il s'agit de la troisième édition de "la Foire du Gabarier". L'occasion pour le département de notamment mettre en avant sa politique du bio et du local à la cantine en Périgord. Les thématiques abordées concernent également "le climat, les mobilités, la biodiversité et aux énergies" avec des rencontres et des projections.

Le conseil départemental annonce qu'il a invité pour les débats "des associations, des entreprises et des organismes publics et privés".

Des ateliers de cosmétiques éco-responsables

Concernant les animations, un "smoocyclette", pour fabriquer les smoothies à la force des mollets, une fresque du climat, des démonstrations de bûcheronnage sportif, des déambulations musicales mais aussi des ateliers d'autoréparation de vélos et la fabrication de cosmétiques et produits ménagers éco-responsables.