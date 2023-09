4 000 mégots de cigarettes collectés à Nancy pour le "World Cleanup Day"

Une quinzaine de bénévoles de Greenpeace à Nancy sont partis ce samedi à la chasse aux mégots de cigarettes. Il s'agissait d'une opération à l'occasion du World Cleanup Day, une opération de ramassage des déchets dans le monde entier. Le bilan est impressionnant avec 4 000 mégots récoltés en seulement une heure et demi. Mais une goutte dans l'océan quand on sait sur les 60 milliards de cigarette fumées chaque année en France, les deux tiers sont jetées dans la nature.

Munis d'un gant chacun et de seaux, les bénévoles ont donc arpenté les rues de Nancy. Pas besoin d'aller très loin pour Nora qui enchaîne les mégots en quelques mètres : "je dirais que j'en ai une cinquantaine. Ce n'est pas déprimant, c'est motivant. Sinon, on ne fait rien et on attend que tout prenne feu". Mélissa est étudiante, elle est venue donner un coup de main et s'agace quand elle en ramasse à proximité d'un cendrier : "les gens ne sont pas capables de les mettre dans le cendrier alors qu'on est au courant que ça pollue".

4 000 mégots ont été collectés par Greenpeace Nancy - Greenpeace Nancy

Nicolas travaille pour la société Shime qui collecte des mégots pour les recycler et il est encore surpris de voir que les mégots ne sont pas toujours considérés comme des déchets : "si on est à un arrêt de bus, quelqu'un jette un papier, il ya forcément quelqu'un qui va faire les gros yeux ou une remarque. Au même endroit, une personne fume et jette son mégot par terre, personne ne dira rien alors que le mégot est bien plus dangereux que ce petit papier". Un mégot peut polluer 500 litres d'eau.

Les 4 000 mégots collectés à Nancy serviront à fabriquer du mobilier urbain. Il en faut 25 000 pour produire un banc public.