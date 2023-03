Quatre matinées de sensibilisation au compostage dans la métropole de Nîmes

Le SICTOMU (syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de. la région d'Uzès), Nîmes Métropole et Sud Rhône Environnement, syndicat intercommunal en charge de la prévention, du tri et du traitement des déchets des ménages de 54 communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, mettent à l’honneur le compostage dans les déchèteries de Fournès, Vallabrix, Uzès, Lussan, Milhaud, Caissargues et Marguerittes. Quatre matinées de sensibilisation et de formation au compostage sont prévues dès le 18 mars 2023 dans les déchèteries.

Les habitants pourront découvrir les équipements nécessaires ainsi que les techniques de base du compostage et du lombricompostage mais également bénéficier de compost de déchets verts et de broyat (SICTOMU uniquement). Guide et maitre composteur seront présents pour répondre aux questions des usagers en matière de compostage.

Le planning des évènements

Samedi 18 mars 2023 de 8h30 à 12h à la déchèterie de Fournès et Caissargues

Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h à la déchèterie de Vallabrix et Marguerittes

Samedi 1er avril 2023 de 8h30 à 12h à la déchèterie d’Uzès et Milhaud

Samedi 8 avril 2023 de 8h30 à 12h à la déchèterie de Lussan

Plus de 30% du contenu des ordures ménagères sont constitués de déchets compostables (déchets de cuisine, restes alimentaires …). "Ce qui pour nous est un déchet peut devenir une ressource pour d’autres. Ainsi, vos épluchures de fruits et de légumes peuvent nourrir allégrement des décomposeurs qui vous offrirons en échange un fertilisant naturel et gratuit : le compost. Ce qui est issu de la terre, revient à la terre : la boucle est bouclée."

À partir du 1er janvier 2024, fini les biodéchets dans les ordures ménagères !

La réglementation reflète la transformation de la société : les lois européennes et françaises sont ambitieuses pour que nos biodéchets ne finissent plus à la poubelle. La loi européenne, traduite en France avec la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) a raccourci les délais prévus par la loi LTECV et modifié le code de l’environnement : à partir du 31 décembre 2023, fini les biodéchets dans nos ordures ménagères !

À compter de cette date, chaque citoyen devra avoir à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.