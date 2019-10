4 mois après l'orage de grêle, des agriculteurs toujours en difficultés dans la Drôme

Bourg-lès-Valence, France

C'est le Centre de Formation Professionnelle de Promotion Agricole, à Bourg-les-Valence, qui organise cette opération de solidarité. Une dizaine de stagiaires formés au CFPPA, ces cinq dernières années, ont été durement frappés par cette tempête.

Et quatre mois plus tard, les conséquences économiques et morales pour les exploitants sont encore bien visibles.

"Nous avons perdu 90% de notre production et 80% de notre chiffre d'affaires en 25 minutes", raconte Stéphane Fragnol, maraîcher bio, sur la ferme Therragaïa à Peyrins. En évoquant le 15 juin, il parle de cataclysme.

Emile Gros abonde dans ce sens. Ce maraîcher bio s'est installé il y a deux ans sur le GAEC Champ Demain à Bourg-les-Valence. La grêle a fait pour 15.000 euros de dégâts sur l'exploitation, si on ne parle que des dégâts matériels. "En agriculture, c'est déjà difficile économiquement de se sortir un salaire avec sa production, alors ce type d'événements climatiques, ça peut vraiment plomber nos structures".

Des agriculteurs plus fragiles que d'autres

Et les agriculteurs récemment installés sont les plus fragiles. D'où cette idée de Julien Chenou, formateur au CFPPA, d'organiser cette soirée de soutien pour les anciens stagiaires. Et de l'organiser à ce moment-là. "Beaucoup de gens ont oublié ces épisodes, mais en fait, _les impacts se font encore largement sentir sur les exploitations_. Je pense aux arboriculteurs qui ont perdu des arbres. Ça leur prendra plusieurs années pour effacer les conséquences de l'orage de grêle".

La soirée de soutien avec mini-marché de producteurs, concerts, et buvette, débute à 18h, ce samedi soir, sur le site du lycée agricole du Valentin à Bourg-les-Valence.

Les bénéfices seront reversés aux agriculteurs anciens stagiaires du CFPPA, frappés par la grêle.