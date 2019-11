40 ans, et 40 arbres pour l'anniversaire du CAUE de Côte-d'Or

Depuis 40 ans, en Côte-d'Or, il prodigue ses conseils aux particuliers , professionnels, communes, dans leurs projets de construction et d'aménagement. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a décidé de fêter son anniversaire en plantant un arbre dans 40 communes.

Dijon, France

Le CAUE de Côte-d'Or fête ses 40 ans. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, est une association auprès de laquelle particuliers, communes, établissements scolaires ou professionnels peuvent trouver conseil pour leurs projets architecturaux et environnementaux. Les concepts d'urbanisme et d'environnement ne sont pas incompatibles, Xavier Hochart, le directeur du CAUE en est convaincu : "pour nous c'est indissociable. C'est-à-dire que quand on construit un nouveau quartier, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Ce n'est pas simplement la question de l'objet architectural, mais c'est ce bâtiment dans son environnement. D'ailleurs c'est ce que demandent les habitants aujourd'hui".

Un choix d'essences locales

Cette année, avec Côte-d'Or Tourisme, le CAUE a travaillé sur la thématique de l'arbre. Dans la continuité est donc née l'idée de fêter les 40 ans de l'association en plantant un arbre dans 40 communes, les 20 premières, et les 20 dernières qui ont fait appel à ses services. Les espèces exotiques sont bannies du projet, explique Julie Lestage, paysagiste au CAUE, qui a aussi tenu compte des évolutions climatiques : _"_on a le chêne sessile, parce qu'il supporte la sécheresse, et que maintenant on ne plante plus le chêne pédonculé en Côte-d'Or. Le noyer, le tilleul, l'érable, des variétés anciennes de pommiers. On arrive à une douzaine d'essences". Les plantations s'échelonneront entre le 18 et le 30 novembre.

A Minot, c'est un chêne qui va être planté

L'un de ces arbres, un chêne sessile sera planté à Minot, village de 181 âmes dans le Châtillonnais. Monique Ormancey en est le maire et a choisi le site de plantation : _"_A l'entrée du village, un marronnier est en fin de vie, il a pas mal de branches mortes. Du coup on va mettre le chêne un peu plus loin. Les chênes, ça ne pousse pas très vite, donc ça va prendre un peu de temps".

Effectivement, un arbre est là pour longtemps. Il est aussi porteur d'une symbolique qui n'a pas échappé à Xavier Hochart : "c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On retrouve encore des fameux arbres de Sully". A Chambolle-Musigny par exemple, on peut admirer un tilleul planté sous Henri IV. D'une respectable circonférence de 8m70 et d'une hauteur de plus de 17 mètres, il a beau être un tilleul, il se porte comme un charme.