40 escales de paquebots de croisière prévues à Bordeaux en 2023

“C’est la réalité de l'activité économique.” Brigitte Bloch, élue en charge du tourisme à la mairie de Bordeaux, l’avoue, interdire l’arrivée des paquebots jusque dans le centre de Bordeaux est compliqué, voire impossible. “La mairie ne peut pas interdire la venue des bateaux, explique la conseillère municipale. Les quais appartiennent au port de Bordeaux, sous la houlette de l’État.” A défaut d’interdire, la mairie pourrait réguler l'entrée des paquebots de croisière.

Compromis entre économie et environnement

Pas question pour le moment. La ville a trouvé un compromis. Elle a imposé, en 2021, une charte des bonnes pratiques environnementales pour la croisière, qui n'a pas fait fuir les opérateurs. Il y aura 40 escales en 2023, soit autant qu'en 2019, avant la pandémie de Covid. Cette charte impose aux bateaux le respect de certaines mesures en faveur de l'environnement, comme l’utilisation d’un carburant contenant moins de 0,1 % de soufre pendant toute la durée de l’escale, ou bien la baisse de la vitesse de navigation au moment d’entrer dans le port. Le but : limiter la pollution de l’air, mais aussi la pollution sonore. Une nouvelle étude est en cours sur le niveau de pollution engendrée par ces monstres des mers. Et en fonction des résultats publiés dans les prochains mois, les conditions d'accès à Bordeaux pourraient se durcir.

Pour les commerçants le long de la Garonne, les paquebots sont vitaux pour leur économie. “Les touristes et croisiéristes représentent un tiers de mon chiffre d’affaires en août, et la moitié de celui de septembre”, avance Zoé, qui tient une boutique de vêtements rue Notre Dame, quartier des Chartrons. “Ils adorent l’artisanat français et n’ont pas de limite de panier. Ça peut très vite monter à 600 euros pour des achats compulsifs.”

Le jackpot pour les uns, mais une économie dont on pourrait se passer pour d'autres Bordelais. Des bateaux “trop gros, trop moches”, pour Jean-Philippe, un Bordelais, “ces engins n’ont rien à faire ici.”

Reportage réalisé en collaboration avec les étudiants de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine