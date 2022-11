A Monaco, 46 tortues vont partir au Sénégal dans le cadre d'un programme environnemental

L'histoire est belle et surtout positive en ces temps de souffrance pour la planète. En 2012, le Mali offrait à Monaco, à l'occasion d'un voyage officielle du Prince Albert II, plusieurs tortues "sillonnées"; la 3ème plus grosse tortue terrestre au monde. Ces tortues trouvaient abri sur le toit-terrasse de l'Institut océanographique de Monaco dans un espace spécialement aménagé. Apparemment, elles s'y sont senties très bien car 10 ans plus tard, après plusieurs pontes, l'enclos compte 49 juvéniles.

Aujourd'hui, ces jeunes tortues vont faire le voyage inverse de leurs parents. Direction l'Afrique mais plus à l'ouest, au Sénégal. 46 spécimens vont ainsi renforcer les populations autochtones sénégalaises. Elles ne seront pas tout de suite relâchées mais vivront un temps dans un centre spécial à Noflaye. Ensuite, elles retourneront à la vie sauvage.