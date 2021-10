5 000 capteurs connectés, comment le nouveau centre de pilotage gère l’eau du robinet des toulousains

Le COMET, c’est la nouvelle tour de contrôle du service de l’eau potable à Toulouse. Dans ce central digitalisé, les opérateurs peuvent surveiller en direct les stations de traitement, et les 3 300 kms de canalisation. Des capteurs permettent de colmater très vite les fuites sur le réseau.

C'est le nouveau centre de pilotage de l'eau potable à Toulouse. Installé dans l'usine de traitement des eaux de Pech-David, cette véritable tour de contrôle permet de surveiller en temps réel et 24h sur 24, les 3 300 kilomètres de canalisations qui alimentent en eaux potable les robinets de 800 000 toulousains sur 37 communes. 5 000 capteurs sur le réseau permettent de détecter à distance les fuites et de les réparer plus rapidement.

Des capteurs pour prévenir les fuites

Devant les écrans de la salle de contrôle, 7 agents se relaient 24h sur 24 pour surveiller le réseau d'eau potable en direct.

« Sur les écrans, nous visualisons les 3 300 kms de canalisation _à travers la Métropole, il y a trois usines de production, une vingtaine de réservoirs » e_xplique Laure Belmudes qui dirige ce nouveau centre de pilotage de l’eau.

« Cette tour de contrôle nous permet d’avoir une vision à 360° de tous les services de l’eau potable. Nous surveillons le bon fonctionnement des usines qui traitent l’eau pour les usagers, tout ce qui se passe sur le réseau, les interventions des équipes sur le terrain que nous pouvons mieux coordonner. »

Un opérateur surveille le bon fonctionnement des usines de traitement des eaux de Toulouse Métropole © Radio France - Olivier Lebrun

5 000 capteurs installés dans le réseau de canalisations permettent de remonter très vite les fuites. « Ce sont des capteurs qui mesurent les bruits qu’émettent les fuites, avec cette information, on peut détecter l’endroit précis de la fuite, et intervenir de manière beaucoup plus réactive. »

Visite de la salle opérationnelle du COMET, le centre de pilotage de l'eau potable de Toulouse Copier

Les équipes sur le terrain interviennent en moins d'une heure. « Le système d’alerte permet de détecter la fuite très en amont avant qu’elle même qu’elle ne se voit à l’œil nu » explique Jérôme Natta, le directeur général de Seton, la filiale de Véolia qui gère l’eau potable pour le compte de la Métropole de Toulouse. « Avant, on savait qu’il y avait une fuite en voyant de l’eau sur un trottoir ou sur une rue. Aujourd’hui, on la détecte avant de la voir, ce qui nous permet de réagir très vite. »

Un système qui permet de aussi de limiter les fuites de canalisations. Aujourd'hui, le réseau d'eau potable de Toulouse est parmi les plus performants de France. 87% de l'eau prélevée arrive jusqu'à votre robinet, il n'y a que 13% de perte. En Occitanie, la moyenne est de 73% d’eau prélevée qui arrive au robinet, cela peut descendre jusqu’à 50% dans certaines villes. Toulouse Métropole investit beaucoup dans le renouvellement des canalisations pour éviter les fuites sur le réseau.

Des bouées connectées sur la Garonne

93% de l’eau potable de Toulouse est pompée dans la Garonne et l’Ariège, le reste dans les cours d’eau de la montagne noire.

Jérôme Nata - directeur de SETON , filiale de Véolia - D'où vient l'eau du robinet ? Copier

D’autres capteurs, des bouées connectées mesurent la turbidité de l’eau sur la Garonne ou l’Ariège. « Quand il pleut, l’eau de la Garonne est marron, mais nous sommes capables de la traiter pour la rendre potable. » ajoute Laure Belmudes.

Pour être rendue potable, l’eau brute, prélevée, subit une série de traitements complexes dans une usine de production d’eau potable avant d’être livrée à votre domicile, elle est alors propre à la consommation.

Trois usines de production d'eau potable assurent en grande partie les besoins en eau du territoire de Toulouse Métropole : Clairfont, Pech David et Tournefeuille.

Le réseau de traitement des eaux de l'agglomération de Toulouse - @Toulouse Métropole

61 réservoirs, 3300 kms de canalisations

Une fois rendue potable, l’eau est transportée dans des conduites fermées spécialement conçues pour véhiculer l’eau avec un maximum de sécurité, à travers un système complexe de conduites dotées de vannes et d’appareils de régulation de la pression.

Le stockage de l’eau s’effectue dans des réservoirs situés généralement en hauteur : bassins enterrés au sommet de collines ou châteaux d’eau. La distribution de l’eau potable jusqu’à vos robinets est assurée par 3 331 km de réseaux de canalisations, 61 réservoirs et bâches, 4 surpresseurs et 12 stations de reprise répartis sur l’agglomération.

L'usine de traitement des eaux de Pech-David © Radio France - Olivier Lebrun

De nouveaux traitements de l'eau

Quant à la qualité de l’eau du robinet, « elle a toujours été potable à Toulouse » assure Jérôme Natta de Véolia. « Nous allons nous engager dans un programme d’amélioration des filières de traitement en vue des nouvelles directives européennes qui vont durcir les normes sanitaires, en particulier autour des perturbateurs endocriniens, les molécules chimiques. Nous allons investir plus de 40 millions d’€ dans les trois usines de traitement des eaux, en rajoutant des traitements complémentaires de type charbons actifs ou traitements ultra-violet qui vont permettre de répondre aux exigences de la nouvelle directive sur l’eau potable. »