Les buralistes de la Gironde avec l'appui des sapeurs-pompiers du SDIS 33 ont lancé mardi 5 juillet une opération pour sensibiliser les fumeurs aux risques liés aux feux de forêt. Des cendriers de poche sont distribués dans les bureaux de tabac du Bassin d'Arcachon et de Lacanau.

Risques incendies : les buralistes distribuent 5 000 cendriers à Lacanau et Arcachon

La fédération des buralistes de Gironde et les sapeurs pompiers du département lancent la distribution de cendriers dans un bureau de tabac à Lacanau Océan.

Les buralistes de la Gironde et les sapeurs-pompiers du département se sont alliés dans lutte contre les feux de forêt. Une opération de prévention a été lancée mardi 5 juillet sur le Bassin d'Arcachon et à Lacanau. Au total, quelques 5000 cendriers de poche biodégradables ont d'ores et déjà été livrés dans 26 bureaux de tabac. Ils seront distribués aux clients fumeurs jusqu'à écoulement des stocks.

« Environ quatre feux de forêt sur cinq sont d’origine humaine. » C’est le constat que dresse David Brunner, le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Gironde. L’enjeu de la prévention est crucial dans le département girondin, en particulier l'été, avec l'arrivée des vacanciers. « La végétation est propice aux incendies. La Gironde est le premier département en termes de départs de feux, avec plus de 500 départs par an », insiste David Brunner. En août 2012, un incendie s'était propagé sur la forêt de Lacanau avant de réduire en cendres 650 hectares de surfaces boisées, à cause d'une cigarette jetée par la fenêtre d'un véhicule.

Une campagne nationale

Antoine Bairras préside la fédération des buralistes de Gironde. Il estime que les buralistes ont un rôle à jouer pour accentuer la prévention. Il développe. « Les estivants ne sont pas toujours conscients des risques. C’est à nous de jouer notre rôle de communication auprès de nos clients fumeurs. »

La distribution de cendriers doit s’étendre à l’ensemble de la Gironde et du territoire français au cours de l'été. L’opération est d’ampleur nationale avec une campagne de sensibilisation « Responsabilité Sociale et Environnementale » menée par la confédération des buralistes de France depuis le début de l’été. Cette campagne est en partenariat avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers.