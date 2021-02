50.000 euros pour développer les jardins partagés en Creuse : à vos candidatures !

Le gouvernement lance un appel à projets pour développer les jardins partagés et collectifs dans le cadre du plan de relance. Pour soutenir les initiatives, 50.000 euros vont être alloués à la Creuse. L'objectif est de produire des fruits et légumes frais pour les habitants.

Les associations, collectivités territoriales et bailleurs sociaux peuvent déposer un dossier pour toucher des aides. Elles permettront d'investir dans du matériel (outils de jardinage, fourniture et pose d’équipements) ou de financer des prestations d’ingénierie et études de sols, voire des formations.

Dépôt des candidatures à partir du 1er mars

"La participation des habitants à la vie du jardin (formations, conseils sur les bonnes pratiques, repas de quartier, expositions, projections etc.) et la gestion du site sont aussi attendus. Il s’agit de soutenir un lieu de vie ouvert sur le quartier en lien avec d’autres structures (associations de riverains, écoles, collèges et lycées, maisons de retraites, hôpitaux, centres sociaux, commerces de proximités,…), convivial, facilitant les rencontres entre générations et cultures diverses", détaille la préfecture.

L’appel à projets et le cahier des charges sont publiés sur le site internet de la préfecture. Le dépôt des candidatures ouvre le 1er mars, la clôture est prévue le 15 août.