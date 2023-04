50 communes de l'Hérault s'engagent pour des routes plus propres

50 communes de l'Hérault s'engagent pour des routes propres. Une convention est signée ce jeudi soir avec le conseil départemental et l'éco organisme Citéo. L'objectif est de lutter contre les déchets et dépôts sauvages au bord des routes

ⓘ Publicité

On le sait depuis plusieurs années, une fois par an le conseil départemental de l'Hérault mobilise tous ces agents sur une journée pour nettoyer les bords des routes. Les déchets ramassés sont regroupés sur plusieurs sites stratégiques particulièrement fréquentés pour montrer aux automobilistes la quantité ramassée et tenter de les sensibiliser.

Mais le département ne peut pas à lui tout seul nettoyer toutes les routes. Ainsi 50 communes de l'Hérault s'engagent dès aujourd'hui à faire plus de pédagogie et de prévention, sensibiliser au tri notamment car le meilleur déchet c'est toujours celui qu'on ne produit pas.

Les communes s'engagent aussi à mener des opérations citoyennes de ramassage. Le département fournira les gants, les sacs poubelles, mais aussi des gadgets écologiques pour remercier les participants et les kits de communication clés en main pour organiser ces opérations de nettoyage.

De nombreuses associations n'ont pas attendu que les communes s'engagent pour mener des c'est souvent pour nettoyer des des sites naturels, plages, fleuves, bois. Là il s'agit de rendre les routes plus propres, sachant qu'un déchet appelle toujours un déchet on peut espérer qu'en roulant sur des routes propres les automobilistes soient plus responsables, plus citoyens et conservent leurs emballages dans leur voiture pour les jeter dans une poubelle plutôt que de les balancer par les fenêtres.

Le département espère qu'à terme ce seront les 342 communes de l'Hérault qui s'engageront dans la même démarche