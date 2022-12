Tempête Alex : "50% des sinistrés seront indemnisés d'ici la fin de l'année", assure Xavier Pelletier

C'est un événement, cette semaine la route du hameau de Casterino rouvre. C'est un symbole de la reconstruction de nos vallées, plus de deux ans après le passage de la tempête Alex. 10 morts, huit disparus, des dégâts estimés à un milliard d'euros.

L'état a investi 615 millions d'euros dans la reconstruction de nos vallées

Xavier Pelletier, le préfet à la reconstruction était l'invité de France Bleu Azur, ce lundi 12 décembre, " Nous avons fait le plus gros dans la reconstruction" se réjouit t-il avant d'annoncer que "50 % des sinistrés de la tempête Alex seront indemnisés d'ici la fin de l'année". L'état a investi 615 millions d'euros dans la reconstruction de nos vallées.

Le préfet à la reconstruction souhaite aussi que les habitants ne quittent pas nos vallées et reviennent s'y installer il assure que "aujourd'hui il n'y a plus aucune habitants exposées aux risques, d'ici la fin de l'année 60% des habitations à risques seront déconstruites" avant d'ajouter :"Les vies ont plus de valeurs que les pierres"'.