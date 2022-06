50 poussins de Sterne naine sont nés sur le bassin de Thau, excellente nouvelle pour la biodiversité

Une cinquantaine de poussins de Sterne naine sont nés sur les tocs du bassin de de Thau. C’est un record pour le site et la démonstration du succès de la gestion mise en place par l’ensemble des partenaires, qu’il s’agisse entre autres des nouvelles méthodes d’entretien des plages ou encore de l’appel à la vigilance autour du bassin de Thau en vue de protéger ces oiseaux rares qui nichent dans le sable.

Preuve que la nidification sur les tocs fonctionne parfaitement et force est de constater que les tocs de l'Hérault sont un de ceux qui fonctionnent le mieux

C'est aussi la preuve que l'appel lancé aux promeneurs a été suivi pour respecter la règlementation en place.

Les oiseaux qui ont élu domicile sur la lagune et le lido sont des espèces protégées. Ces laro-limicoles, passent l’hiver en Afrique puis rejoignent nos côtes pour s’y reproduire à partir du mois de mai. La réussite de leur reproduction est une étape clef pour la survie de l’espèce à l’échelle de la Méditerranée.

Dans le cadre de l’animation du programme Natura 2000, le SMBT et les gestionnaires du lido de Thau ont pour mission de protéger ces espèces rares. Cette année, il poursuit un programme de suivi et de protection de ces oiseaux avec la collaboration du Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie et de Sète Agglople Méditeranée.

La surveillance « navigation et police de l’environnement » menée par l’unité littorale des affaires maritimes permet de conforter ces actions de protection des oiseaux. Il est d’ailleurs interdit de naviguer sur la zone centrale des Tocs jusqu’au 31 juillet en vertu de l’arrêté préfectoral n° 115/2022 du 12 mai 2022. Les navigateurs se souviendront que la zone des tocs est interdite au mouillage en vertu de l’arrêté préfectoral n°55/2009 du 15 mai 2009.