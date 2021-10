500.000 arbres plantés dans le Finistère pour lutter contre le réchauffement climatique

Le Finistère se lance dans un plan massif de plantation d'arbres. 50.000 arbres par an, pendant dix ans, soit 500.000 arbres. C'est déjà énorme, mais le Conseil Départemental veut aller encore plus loin en incitant les particuliers et les collectivités locales à planter, eux aussi, des arbres.