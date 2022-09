500 bornes de recharge pour les voitures électriques installées à la centrale EDF de Flamanville

C'est désormais le plus grand parc de bornes de recharge électrique de France. La centrale EDF de Flamanville vient d'installer 500 points de charge sur ses parkings, pour ses voitures d'astreinte, celles de ses salariés, de ses prestataires, mais aussi du public.

Une borne de recharge pour huit personnes

500 bornes, cela peut paraître beaucoup, surtout comparé aux 134 stations de recharge du SDEM 50 (Syndicat départemental d'énergies de la Manche) dans tout le département. "On a 4.000 personnes qui viennent travailler ici chaque jour", justifie David Le Hir, directeur de la centrale de Flamanville 1 & 2. Ce qui revient à une borne pour huit personnes sur site.

500 bornes, c'est un chiffre adapté et réaliste quand on se projette en 2030 - David Le Hir

"Plus d'une centaine de nos véhicules utilisent déjà ces bornes électriques. L'objectif, c'est d'atteindre une flotte 100% électrique d'ici 2030", explique le directeur d'EDF. Plus de 360 voitures de service utiliseront donc à terme ces points de charge. "On a également de plus en plus de salariés qui louent ou achètent des voitures électriques. Je pense que 500 bornes, c'est un chiffre adapté et réaliste quand on se projette en 2030."

Des bornes de recharge "intelligentes" pour gérer la consommation d'électricité

Mais à l'heure où les prix de l'énergie explosent, cette projection est-elle mise à mal ? Pas pour EDF. "Cette crise énergétique concerne surtout le pétrole et le gaz. La voiture électrique est justement une solution. Cela coûte moins cher d'en utiliser une que d'utiliser un véhicule thermique, avec l'augmentation des prix des carburants. On est à la fois dans une perspective de décarbonation et d'amélioration du pouvoir d'achat", argumente David Le Hir.

L'entreprise peut s'appuyer sur une dynamique en faveur des voitures électriques, puisque 20% des ventes sur le parc automobile français concernent désormais des véhicules électriques, selon le site Autoplus.

500 bornes "intelligentes" ont été installées sur les différents parkings de la centrale de Flamanville. © Radio France - Chloé Martin

Reste le risque de pénurie d'électricité cet hiver, accentué par l'arrêt de 26 réacteurs nucléaires. "Les volumes concernés ne sont pas si importants. On pourra continuer de recharger les voitures", assure Christelle Vives, directrice générale d'Izivia, filiale d'EDF gestionnaire de ces bornes de recharge.

"Sur le site de Flamanville, on a mis en place des solutions de recharge intelligentes qui permettent de choisir les plages horaires pendant lesquelles les voitures vont pouvoir charger, et qui permettent de moduler la puissance de charge pour ne pas saturer le réseau", précise-t-elle.