500 litres de gasoil se déversent dans un cours d'eau de Dordogne

Il y a encore une forte odeur de gasoil à Agonac ce mardi matin. La veille au soir, la maire Christelle Boucaud et les adjoints l'ont senti tout de suite en sortant de réunion en mairie vers 21h45 "l'odeur venait du réseau d'eau pluvial" explique la maire "il y avait une pellicule rouge marron sur la végétation et sur la surface de l'eau". Ils ont prévenu les pompiers qui sont intervenus tout de suite pour limiter la pollution et récupérer le plus possible de gasoil. L'information a été révélée ce mardi matin par le journal Sud Ouest.

Environ 500 litres de gasoil déversés

D'après nos informations, les pompiers estiment qu’environ 500 litres de gasoil se sont déversés dans la Beauronne. Entre ce lundi soir ce mardi matin, 10 pompiers ont installé une vingtaine de barrages (des sortes de boudins qui peuvent absorber 20 litres de gasoil) et une centaine de serviettes absorbantes*.*

« Il s’agit de contenir la pollution afin d'éviter qu’elle aille dans le déversoir ou vivent entre 200 et 300 kilos de poissons » explique la maire d’Agonac qui a retrouvé ce mardi matin un seul poisson mort. Les pompiers ont également raclé la surface pour récupérer le gasoil. Les agents de l’Office Français de la Biodiversité sont également venus faire des prélèvements dans le cours d’eau pour déterminer les effets sur la faune et la flore.

Pas de risques pour les habitants d'après les pompiers

Les pompiers estiment qu'il n'y a pas de risque pour les habitants à respirer ces odeurs, il n'y a pas non plus de risque d'incendie avec ce gasoil. D'après la maire de la commune, il n'y a aucun risque pour les habitants car le gasoil n'a pas contaminé le réseau d'eau potable.

Une cuve percée à l’origine de la pollution

La maire et les élus ont remonté la piste de ce gasoil. « On a d’abord pensé à un camion qui se serait renversé sur la départementale mais on s’est rendu compte qu’en réalité il s’agissait d’un particulier qui habite en hauteur. Il a sorti une cuve d’une grange qu’il est en train de rénover mais la cuve avait une fuite ». Le gasoil s’est ensuite répandu sur son terrain et s’est déversé dans le réseau d’eau pluvial qui est relié à la Beauronne.

La maire d’Agonac ne compte pas porter plainte « il s’agit d’un accident, le propriétaire ne s'est pas rendu compte de la fuite. J’ai réuni tout le monde autour de la table et on s’est mis d’accord. J’ai récupéré les coordonnées de l’assurance de cet habitant qui va devoir décaisser son terrain pour le dépolluer ». Une opération couteuse puisque tous les déchets doivent être transportés sur Bordeaux dans une entreprise spécialisée afin d'être retraités. L’entreprise périgourdine Sanitra est chargée de nettoyer le réseau et d’évacuer tous les résidus de gasoil.