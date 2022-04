5000 arbres plantés cet hiver dans le marais poitevin face à la progression de la chalarose

A Chaillé-les-Marais, dans le sud-Vendée, une centaine d'arbres ont été plantés le long de la ceinture des Hollandais, un canal qui passe par la commune. C'est l'un des 62 projets réalisés cet hiver 2021-2022 par le parc naturel régional du marais poitevin dans le cadre du renouvellement des arbres têtards. Au total cette saison, ce sont près de 5000 arbres qui ont été plantés, en Vendée et Deux-Sèvres principalement, 12.600 depuis le début de l'opération il y a cinq ans.

La maladie progresse assez vite malheureusement

Un renouvellement pour faire face au dépérissement des frênes touchés par la chalarose. Cette maladie provoquée par un champignon a été détectée fin 2016. Maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement. "La maladie progresse assez vite malheureusement comme on le pressentait d'abord le long de la Sèvre niortaise, d'abord sur les secteurs assez inondables des marais mouillés. D'où l'importance de ne pas attendre et de planter, y compris ici, beaucoup plus à l'ouest", détaille Sandrine Guiheneuf, directrice technique au parc naturel régional du marais poitevin.

L'enjeu est donc de replanter en diversifiant les essences afin d'être moins vulnérable en cas de maladie. Six ont été sélectionnées : chêne pédonculé, saule blanc, peuplier noir, érable, orme champêtre, charme. Ces arbres pourront être taillés en têtard, comme les frênes. Un renouvellement essentiel "à la fois pour des considérations de paysages mais aussi pour la biodiversité et la captation carbone", indique Pascal Duforestel, le président du parc naturel régional du marais poitevin.

Plus de 98% de terrains privées

Alors que les 400.000 frênes têtards du marais sont menacés, la tâche paraît immense. Le parc en appelle aux propriétaires. "On est à plus de 98% sur des terres privées", rappelle Pascal Duforestel. Et propose un accompagnement. "On finance l'arbre, sa protection, les agents d'entretien qui vont venir planter et un an de garantie de suivi. Ensuite, on demande aux propriétaires de s'engager pour l'entretien des arbres", préciseSandrine Guiheneuf. Plus d'infos ici.