Près de 600 000 euros pour la résorption de la décharge littorale de La Torche

Casseroles à la main, une trentaine de personnes attendait la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie sur le parking de La Torche, à Plomeur, ce vendredi après-midi. Un accueil bruyant pour Bérangère Couillard, venue visiter la décharge littorale du site de la Torche. Gardés à distance par les gendarmes sur place, les manifestants se sont fait entendre en scandant "Macron démission" tout en donnant un concert de casseroles.

Concert de casseroles pour accueillir Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, à Plomeur. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a notamment annoncé que les travaux de résorption de la décharge de La Torche allaient être pris en charge à 100% par l'Etat, ce qui n'était pas prévu initialement. II ne devait financer que la moitié.

Le spot de surf bientôt débarrassé de sa décharge

La décharge sauvage de La Torche a commencé à réapparaître en 2021, à cause de l'érosion. Parmi les déchets coincés dans la dune : des ordures ménagères, des carcasses de voitures ou encore "des bombes de la Seconde Guerre et des déchets issus du BTP" énumère Marie-Amélie Néollier, Directrice adjointe du plan de résorption des décharges littorales historiques au Cerema . L'organisme publique qui recense les décharges et estime le coût des travaux de réhabilitation des sites.

La décharge littorale de La Torche, à Plomeur. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Ici, la décharge fait 750 mètres cubes sur 1 000 mètres carrés, "une petite décharge" poursuit l'experte, "mais une décharge qui a une vulnérabilité très spécifique" pour plusieurs raisons. D'abord, la plage est extrêmement fréquentée et l'érosion accélère le relargage des déchets dans l'océan. Mais aussi, le site étant classé Natura 2000, il y a urgence à le préserver.

Des travaux compliqués

Les travaux sur le site de Plomeur ne peuvent durer que trois mois maximum. De septembre à novembre 2023. Ils vont se dérouler après la période de nidification des oiseaux qui nichent dans la dune et avant le retour des oiseaux migrateurs. Coût estimé des travaux : 540 000 euros. Une somme entièrement prise en charge par l'Etat.

Dans le Finistère, deux autres décharges vont subir des travaux en 2023 : celle de Pont l'Abbé et celle de Reun Vilinic.

En France, la plupart des décharges font plutôt entre un et deux hectares et demandent des investissement de 1 à 5 millions d'euros.