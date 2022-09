55 platanes vont devoir être abattus parc Tastavin à Montpellier à cause du chancre coloré

Quatre cas de chancre coloré du platane ont été détectés dans le parc Tastavin, quartier Croix d'Argent à Montpellier. Cette maladie est très contagieuse, elle fait l’objet d’une lutte sanitaire obligatoire, encadrée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). La Ville de Montpellier est donc obligée d’abattre 55 platanes afin d’éviter toute prolifération du champignon.

Le chantier d’abattage débutera le 3 octobre prochain et se déroulera sur deux mois. La préparation de la zone de chantier préalable a débuté ce mardi 27 septembre.

En concertation avec le conseil de quartier Croix d'Argent, un projet de renouvellement des plantations sur le parc de Tastavin sera mis en place avec rénovation des allées, replantation de plus de 75 arbres d'essences variées et création de banquettes arbustives, de pergolas et de bancs pour offrir un grand espace de convivialité, et la reconfiguration du boulodrome.

Le chancre coloré (ceratocystis platani) est un champignon s’attaquant uniquement aux platanes et provoquant le dépérissement irrémédiable et la mort sous cinq ans des arbres contaminés. Il se propage facilement d’un arbre à l’autre via les blessures, par le biais de l’air, de l’eau ou du sous-sol. Aucun traitement ne permet de le stopper à ce jour et il fait donc l’objet d’un protocole de lutte règlementaire obligatoire qui passe par l’abattage des arbres contaminés et des arbres voisins dans un rayon de 35 mètres.

Les abattages seront réalisés dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, et l’ensemble du chantier sera réalisé avec l’accompagnement d’un écologue assurant la mise en œuvre de mesures de préservation de la faune associée (vérification des tronçons coupés tout au long du chantier et sauvetages si nécessaire).