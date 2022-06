6 cours d'eau corses distingués par l'Agence de l'Eau

L'eau qui court dans nos montagnes est de bonne qualité, selon l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, précisément celle qui analyse et travaille sur la Corse. Celle-ci estime, premièrement, que l'île est la région où les cours d'eau sont les mieux préservés.

Tant et si bien que 6 d'entre eux ont reçu officiellement une distinction "Rivière en bon état". Cela va être matérialisé prochainement par l'installation de panneaux ornés de poissons bleus (voir ci-dessous). Vous les croiserez sûrement si vous allez au Valdu Malu, mais aussi en amont de la Gravona, (la partie concernée est celle allant depuis sa source jusqu'au pont de Carbuccia) et sur le ruisseau de Forciu. La partie en amont du Prunelli et sont affluent l'Esi ainsi que le Penta ont également reçu cette distinction.

Visuel du panneau "Rivière en bon état" décerné par l'Agence de l'Eau

Plusieurs critères sont en jeu. D'abord, la qualité chimique du cours d'eau, et la présence de pollution qui y est décelée. Ensuite, sa qualité biologique, à savoir sa faune et sa flore et leur quantité. Enfin, la quantité des prélèvements ou captages effectués sur le cours d'eau, et sa bonne tenue physique (obstructions de pierres ou branchages...).

Disponible également, un document sur l'état des bassins corses détaille point par point la qualité des eaux dans tous les cours d'eau de Corse. TELECHARGER ICI