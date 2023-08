6 plages toujours fermées à Marseille pour cause de pollution après les orages du week-end

C'est un phénomène récurrent à Marseille. La pollution bactériologique consécutive aux fortes pluies entraine la fermeture de nombreuses plages. Un principe de précaution qui s'applique en raison de risque de trouble intestinaux, d'infection cutanée ou même d'otites. Ce mardi la pollution était encore bien visible sur 6 d'entre elles : Prado Sud et Prado Nord, Huveaune, Borelli, Vieille Chapelle et Pointe Rouge.

En plus du drapeau rouge hissé pour cause de vent violent, le drapeau violet synonyme de pollution flottait toujours. Ce mercredi matin vers 4H de nouvelles analyses sont programmées pour décider ou non de leur réouverture.

Il y avait des tas de trucs qui flottaient (Julien, véliplanchiste)

Une pollution à laquelle se sont habitués les marseillais, qui ne respectent pas toujours les interdictions de baignade. Pour Dominique, habituée de la plage Borelli, pas question de renoncer totalement à son bain de mer, même si l'eau ne donnait pas vraiment envie de s'y tremper ce mardi : "l'eau est marron, je vois le drapeau, je sais que c'est pollué, mais malgré le vent j'ai chaud et je vais y aller pour faire trempette. C'est vrai que cette fois-ci on voit bien que c'est très pollué".

Pour Julien c'est également une habitude. Protégé par sa combinaison de véliplanchiste, il est venu entre 12H et 14H pour profiter du vent : "hier je n'y serais pas allé. C'était dégueulasse, il y avait des tas de trucs qui flottaient. Mais aujourd'hui, je vais essayer de ne pas boire la tasse et de rapidement aller au large pour profiter des vagues et du vent".

Un risque pour les épreuves des J0 l'an prochain ?

Certains marseillais n'en sont pas moins en colère contre ces épisodes de pollution à répétition qui perdurent depuis des décennies, à l'image de ce commerçant de l'Escale Borelli qui souhaite rester anonyme : "Cela fait des années que ce phénomène vient pourrir nos étés. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien. Notre littoral est magnifique, on connait le phénomène, mais on ne fait rien. Et que se passera-t-il si cela arrive l'année prochaine en plein JO ?"

Pour Hervé Menchon, adjoint à la mer à la ville de Marseille, cette pollution bactériologique est un désastre pour la biodiversité mais la question de la bonne tenue des épreuves de voile aux Jeux Olympiques l'an prochain ne se pose pas vraiment : "C'est une double pollution. L'une vient du fleuve de l'Huveaune qui charrie de nombreux déchets; ces déchets et notamment les mégots sont une catastrophe pour le milieu marin. L'autre est une pollution bactériologique due aux eaux pluviales qui saturent la station d'épuration. Cette pollution ne touche presque jamais les eaux du large. On fait de nombreuses analyses dans la baie de Marseille toute l'année, la qualité des eaux y est très bonne en quasi-permanence. Si une telle pollution devait se produire pendant les épreuves, on changerait le départ pour éviter aux concurrents un contact avec des eaux souillées, mais la compétition aurait bien lieu en rade de Marseille."

Drapeau violets hissé sur cette plage marseillaise en raison de la pollution © Radio France - Fabien LE DU